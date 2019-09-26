Deprem çantasında neler bulunmalı... Neler olmalı?
İstanbul'da birkaç gündür deprem meydana geliyordu. Bugün ise 5.8'lik deprem büyük panik yarattı. Vatandaşlar kendilerini dışarı atarken "Deprem çantasında neler olmalı?" sorusu gündeme geldi.
24 Eylül'de 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul halkı tetikteydi. Büyük İstanbul depremi haklı tedirgin ederken bugün 5.8 büyüklüğündeki deprem halkı sokağa taşıdı. Korkutan deprem sonrası bir kez daha "Deprem çantasında neler bulunmalı?" sorusu sorulmaya başlandı.
DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANMALI?
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.
Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.
GIDA
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
GİYECEKLER
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
SU
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
HİJYEN MALZEMELER
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
DİĞER MALZEMELER
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)