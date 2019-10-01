Deprem çantasında neler olmalı? Nasıl hazırlanır?

Son birkaç gündür İstanbul başta olmak üzere Türkiye deprem gerçeği ile karşı karşıya... İstanbul'da son yaşanan 5.8'lik deprem unutulan konuların bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Bunlardan en önemlisi ise deprem çantası... Peki, deprem çantasında neler olmalı?

DEPREM ÇANTASI NEDEN ÖNEMLİ?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı, değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır, ulaşılabilecek bir yerde olması önemli. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermeli.

DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir.

1. Çadır

Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.

2. Battaniye

Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalar ise dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.

3. Giysi

Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.

4. Bolca su

Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur.

5. İlaç

Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.

6. Konserve

En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.

7. Çakmak

Ateş yakmanız gerekirse veya farklı sebeplerden ötürü ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.

8. Düdük

Sesinizi duyurmak için sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.

9. Yağmurluk

Kötü hava koşullarını düşünürsek şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.

10. Islak mendil

Hijyenik ıslak mendiller, sizi bir süre boyunca suyun yerine geçerek idare edecektir.

11. Kıymetli evraklar

Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı.

12. Çok Amaçlı Çakı

Her türlü işinize yarayabilecek açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan birçok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmazlarda.

13. El feneri

Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.

14. Pil

Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.

15. Tuvalet kağıdı

Yanınızda kuru bir peçete veya tuvalet kağıdı ihtiyaçlarınız için çok faydalı olacaktır.

16. İlk yardım çantası

Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.

17. Para

İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.

18. Ayakkabı

Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.

19. Kesici alet

Her türlü işinize yarayabilecek açacak makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan çok amaçlı kesici aleti de çantanızda bulundurun.