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26.09.2019 - 16:41 | | İHA

Deprem esnasında bazı binalarda çatlaklar oluştu

İstanbul'un bazı ilçelerinde apartmanlarda deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Binalar tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Deprem esnasında bazı binalarda çatlaklar oluştu

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Şirinevler Yeniçeri Sokakta bulunan bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Deprem esnasında bazı binalarda çatlaklar oluştu

KARTAL'DA DA BİR BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Kartal'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.

Deprem esnasında bazı binalarda çatlaklar oluştu

Sultangazi'de de bir binada çatlak oluştu.

Deprem esnasında Şirinevler ve Kartal’da bina çatladıŞirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
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