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27.09.2019 - 21:48 |

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı: Yüksek alarmda...

Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets sosyal medya üzerinden kendisine gelen binlerce sorudan sonra Türkçe tweet attı. Hoogerbeets, "Deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." dedi

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı: Yüksek alarmda...

Silivri merkezli 5,8 şiddetine meydana gelen deprem sonrası herkes 'Büyük İstanbul depreminin habericisi ya da tetikleyicisi mi?'  sorusunu sormaya başladı.
Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak bugün Türkçe bir tweet attı.  Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ DEPREMİ ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞTİ

Frank Hoogerbeets yeni nesil bir deprem tahmincisi. Son dönemde Türkiye için yaptığı uyarılar ile gündeme oturdu. Deprem kahin Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu. İstanbul'da 4.8'lik depremin ardından deprem kahini Frank Hoogerbeets'in sözleri akıllara geldi.

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