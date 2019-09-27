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27.09.2019 - 07:13 |

Deprem listesi! 2019 son depremler İstanbul

İstanbul'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.7'lik şiddetli depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak dün akşam 23.20'de Kandilli'nin açıklamasına göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 27 Eylül deprem listesi... Son depremler nerelerde oldu?

Deprem listesi! 2019 son depremler İstanbul

Son depremler merak ediliyor. Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.7'lik depremin ardından artçılar meydana geliyor. İstanbul'da vatandaşların büyük bir kısmı geeyi sokakta geçirdi. Peki son depremler nelerdir? İşte deprem listesi...

AFAD 3,9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDUĞUNU AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 12.7 km olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülen son depremler listesi

SON DEPREMLER İSTANBUL

Deprem listesi 2019 son depremler İstanbul

Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
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