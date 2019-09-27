Deprem listesi! 2019 son depremler İstanbul

Son depremler merak ediliyor. Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.7'lik depremin ardından artçılar meydana geliyor. İstanbul'da vatandaşların büyük bir kısmı geeyi sokakta geçirdi. Peki son depremler nelerdir? İşte deprem listesi...

AFAD 3,9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDUĞUNU AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 12.7 km olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülen son depremler listesi

SON DEPREMLER İSTANBUL



