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01.12.2019 - 18:32 |

Deprem mi oldu? 1 Aralık son depremler listesi - Kandilli Rasathanesi

Birbiri ardına eklenen deprem haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi ve Kars'tan korkutan bir deprem haberi geldi. Peki yurt genelinde son depremler nerelerde ve kaç şiddetlerinde oldu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen 1 Aralık son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 1 Aralık son depremler listesi - Kandilli Rasathanesi

Türkiye deprem haberiyle sarsılmaya devam ediyor. Son zamanlarda artış gösteren deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi ve bu kez Kars beşik gibi sallandı. İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem haberleri...

SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem mi oldu 1 Aralık son depremler listesi - Kandilli Rasathanesi

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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