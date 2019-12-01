Deprem mi oldu? 1 Aralık son depremler listesi - Kandilli Rasathanesi

Türkiye deprem haberiyle sarsılmaya devam ediyor. Son zamanlarda artış gösteren deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi ve bu kez Kars beşik gibi sallandı. İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem haberleri...

SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ