Deprem mi oldu? 13 Aralık son depremler listesi Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor. Dün Girit Adası açıklarında ve Balıkesir'de depremler meydana gelmişti. Peki, bugün deprem oldu mu? En son deprem nerede oldu?

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DEPREM Mİ OLDU?

13 Aralık 2019 itirabiyle Türkiye ve yakın çevresinde büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Dün akşam saatlerinde Akdeniz'de Yeşilovacık açıkları Mersin'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini listelemeye devam ediyor.