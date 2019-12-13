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13.12.2019 - 07:28 |

Deprem mi oldu? 13 Aralık son depremler listesi Kandilli Rasathanesi

Son depremler listesi... Kandilli Rasathanesi 13 Aralıkta meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son zamanlarda Marmara ve Ege Bölgesinde yaşanan depremleri vatandaşları tedirgin ediyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte 13 Aralık son depremler...

Deprem mi oldu? 13 Aralık son depremler listesi Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor. Dün Girit Adası açıklarında ve Balıkesir'de depremler meydana gelmişti. Peki, bugün deprem oldu mu? En son deprem nerede oldu?

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DEPREM Mİ OLDU?

13 Aralık 2019 itirabiyle Türkiye ve yakın çevresinde büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Dün akşam saatlerinde Akdeniz'de Yeşilovacık açıkları Mersin'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini listelemeye devam ediyor.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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