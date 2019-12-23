Deprem mi oldu? 23 Aralık son dakika depremler listesi - Kandilli Rasathanesi

Tunceli'de gece yarısı 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı. Tunceli'de yaşanan depremin ardından Akdeniz'de Kos adasında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkemizde ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

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TUNCELİ BEŞİK GİBİ SALLANDI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tunceli şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.