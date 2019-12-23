MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? 23 Aralık son dakika depremler listesi - Kandilli Rasathanesi
ABONE OL
23.12.2019 - 19:26 |

Deprem mi oldu? 23 Aralık son dakika depremler listesi - Kandilli Rasathanesi

Yurt genelinde birbiri ardına meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi ve bu kez Tunceli beşik gibi sallandı. Peki Türkiye'de son olarak nerelerde deprem oldu? İşte 23 Aralık son dakika depremler listesi.

Deprem mi oldu? 23 Aralık son dakika depremler listesi - Kandilli Rasathanesi

Tunceli'de gece yarısı 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı. Tunceli'de yaşanan depremin ardından Akdeniz'de Kos adasında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkemizde ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

TUNCELİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tunceli şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Sıradaki Haber