Deprem mi oldu 26 Aralık? | Son depremler listesi Kandilli

Deprem mi oldu? Son zamanlarda yaşanan art arda depremlerin ardından vatandaşlar arama motorunda sıkça bu sorunun yanıtını sorguluyor. Peki en son deprem nerede oldu? Bugün deprem oldu mu?

BALIKESİR'DE DEPREM

Gece boyunca ufak çaplı depremlerin meydana geldiği Balıkesir'de 04.55'te 3.5 büyüklüğünde ve saat 05.55'te 3.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Balıkesir'in Bayat ilçesinde meydana gelen depremlerin derinliği 6.8 km.

Peki bugün Marmara'da deprem oldu mu? İşte son dakika deprem listesi.

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