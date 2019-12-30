Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 30 Aralık son dakika deprem haberleri - Kandilli Rasathanesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler şiddeti ve meydana geldiği derinliğe göre korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zamanda can ve mal kaybına neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

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KARS'TAN KORKUTAN DEPREM HABERİ



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sarıkamış’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kars’ın Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü olarak saptadığı deprem, 14.20’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Sarıkamış’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan bir diğer son dakika açıklamasında da şu ifadelere yer verildi;

Kars, Sarıkamış'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum’un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.