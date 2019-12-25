Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberi 25 Aralık - Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınlamaya devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? En son deprem nerede oldu? İşte 25 Aralık 2019 Çarşamba meydana gelen son depremler listesi.

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün akşam saat 22.35'te Tekirdağ Yeniköy açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.6 km olarak ölçüldü.

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KADIKÖYDE GÖRME ENGELLİLERE DEPREM EĞİTİMİ VERİLDİ

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK Kadıköy) görme engelli bireylere, deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin eğitim verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kozyatağı'ndaki Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda, Afet ve Çevre Yönetim Sistemleri Araştırma Derneğinin (AÇEYSAD) talebi doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimde, önce teorik bilgiler verildi.

Katılımcılar daha sonra deprem deneyim odasında 7,2 büyüklüğündeki İzmit depreminin bir benzerini tecrübe etti, 5 boyutlu sinema odasında 5D sinema teknolojisiyle hazırlanan filmin ses, su ve titreşimden oluşan eğitim bölümünden yararlandı.

Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) Başkanı Ali Varlık, yaptığı açıklamada, eğitimlerin kendileri için faydalı olduğunu ifade ederek, "6,5, 7,3 büyüklüğünde deprem olsa ilk yardım çantasında neler olması gerektiğini, deprem anında neler yapılması gerektiğini artık öğrendik. Deprem olacak gibi hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakırköy'den eğitim için geldiklerini belirten Ayşe Terziören de her insanın özellikle de engellilerin böyle bir eğitim almasını çok istediğini belirtti.

Eğitimin önemine değinen Terziören, "Hem daha çok bilinçleniyoruz hem yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Ne yapacağımızı bilsek de insan başına gelmeden bilemiyor. Burada uygulamalı şekilde olması bizim için çok büyük bir avantaj. Mesela panik olmak yerine doğal gazı kapatmak gerektiğini öğrendik. Deprem gerçekten olduğunda ne yapacağımız az çok biliyoruz." ifadesini kullandı.