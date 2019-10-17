Deprem mi oldu son dakika? 17 Ekim son depremler Kandilli

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son 500 depremi güncellemeye devam ediyor. Peki bugün deprem oldu mu?

MARMARA DEPREMİ'NİN 20. YILINDA...

İstanbul Teknik Üniversitesince (İTÜ), 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 20. yılında düzenlenen uluslararası deprem sempozyumu devam ediyor.

Sempozyumun moderatörlüğünü yapan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, oturumda yararlı bilgiler aktarıldığını söyledi. Sempozyumda paylaşılan verilerin ileriye dönük çalışmalara ışık tutacağını vurgulayan Çakır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önceden bilmiyorduk, Marmara'da ne var, fay nereden geçiyor vesaire. Şimdi fayın yerini, özelliklerini, kırılacak fayın yerini biliyoruz. Şu anda bulanık suyun içerisinde su berraklaştı. Kırılacak fayın yerini bilmek de çok önemli. Olası uzunluğunu ve büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz. Tahmin edemediğimiz şey, depremin ne zaman olacağı."

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8'lik depremin ardından önlemler alınması gerektiğini kaydeden Çakır, "Son olan 5,8'lik deprem bir uyarıydı ancak bunu fırsata çevirmek gerekiyor. Hiçbir altyapısı bile hasar görmeden telefon operatörleri çöktü maalesef. Bir de altyapılara zarar gelse neler olurdu." diye konuştu.

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