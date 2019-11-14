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14.11.2019 - 19:32 |

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri 14 Kasım Kandilli Rasathanesi

Türkiye'de birbiri ardına meydana gelen deprem haberleri sonrası vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son depremleri araştırıyor. Peki bugün son dakika depremi oldu mu? İşte günün deprem açıklamaları...

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri 14 Kasım Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu? Marmara'da bugün deprem oldu mu? İşte 14 Kasım son depremler listesi...

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"7 VE DAHA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMİN OLMA OLASILIĞI YÜZDE 65"

Yapılan çalışmaların büyük bir depremi işaret ettiğine değinen Eyidoğan, önümüzdeki 30 yıla dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımız zaman önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara Denizi'nin kuzeyinde 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda. Bu durum giderek de artıyor. 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ana Marmara fayının üzerindeydi. Bu da gösteriyor ki bazı yerleri az, bazı yerleri çok hareket etmesine rağmen bu fay önümüzdeki yıllarda İstanbul'u ve tüm Marmara Bölgesi'ni ciddi derecede etkileyecek büyük bir deprem yaratma potansiyeline sahip. Buna en kısa zamanda hazırlanmamız gerekiyor. Deprem risklerini azaltmamız gerekiyor. Güvenli bir yerleşim oluşturmamız gerekiyor. Burada hem merkezi hem de yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor."

Korkutan deprem açıklaması Yüzde 65e ulaştı

KÜÇÜK DEPREMLER, BÜYÜK DEPREMLERİN ENERJİSİNİ AZALTMIYOR

Yaşanan küçük depremlerin, büyük depremleri etkilemediğini onların yerini işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "Küçük depremler, büyük depremlerin enerjisini azaltmıyor. Küçük depremler bize büyük depremlerin olacağı fayların yerlerini gösterme açısından çok yararlı. Küçük depremleri izleyerek, büyük depremin olasılığı konusunda, fayların yerlerinin doğru belirlenmesi konusunda çalışmalar elde ediliyor. Küçük depremler daha büyük depremlerin nerelerde olabileceğini işaret ediyorlar. Bizim çözemediğimiz sorun depremin ne zaman ve ne büyüklükte olacağını bilememek. 6 büyüklüğündeki bir depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bir gün ana Marmara fayının İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'ndeki yerleşimleri önemli derecede etkileyecek bir deprem yaratacağı konusunda çok belirgin kanıtlar var" diye konuştu.

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