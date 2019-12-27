Deprem mi oldu? Son depremler 27 Aralık 2019 Kandilli Rasathanesi

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Malatya ve Gaziantep'te hissedildi. Depremin derinliğinin 3,8 kilometre olduğu bildirildi.

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