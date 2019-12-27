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27.12.2019 - 10:36 |

Deprem mi oldu? Son depremler 27 Aralık 2019 Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Elazığ'da meydana gelen şiddetli deprem vatandaşları korkuttu. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin 5.1 şiddetinde olduğunu açıkladı. İşte 27 Aralık 2019 son depremler listesi.

Deprem mi oldu? Son depremler 27 Aralık 2019 Kandilli Rasathanesi

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Malatya ve Gaziantep'te hissedildi. Depremin derinliğinin 3,8 kilometre olduğu bildirildi.

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Elazığ'da deprem nedeniyle okullar boşaltıldıGelen son dakika haberine göre; Elazığ'da saat 10.02'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! Deprem; Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'dan da hissedildi. Öte yandan Sivrice'de saat 10.11'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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