Deprem oldu mu? Son depremler neler?

Türkiye'de son dönemde yaşanan depremler vatandaşları diken üstünde tutarken beklenen büyük İstanbul depremi ise korkuya neden oluyor. Özellikle İstanbullular "Deprem oldu mu?" sorusuna sık sık cevap arıyor. Bu nedenle de son depremler listesi kontrol ediliyor.

SON DPERMLER...

Bugün 3'ten büyük 4'ten küçük 3 deprem meydana geldi. Son deprem saat 13.30'da Akdeniz'de 3.7 büyüklüğündeydi. Öte yandan Marmara Denizi'nde en son deprem 04.55'teydi. Büyüklük ise 1.6'dıydı.