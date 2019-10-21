21.10.2019 - 14:23 |
Deprem oldu mu? Son depremler neler?
Yurdun çeşitli bölgelerinde zaman zaman deprem meydana geliyor. Büyük İstanbul depremi ise halkı tedirgin etmeye devam ederken vatandaşlar zaman zaman "Deprem oldu mu?" sorusunu sorarak son depremler listesini kontrol ediyor.
Türkiye'de son dönemde yaşanan depremler vatandaşları diken üstünde tutarken beklenen büyük İstanbul depremi ise korkuya neden oluyor. Özellikle İstanbullular "Deprem oldu mu?" sorusuna sık sık cevap arıyor. Bu nedenle de son depremler listesi kontrol ediliyor.
SON DPERMLER...
Bugün 3'ten büyük 4'ten küçük 3 deprem meydana geldi. Son deprem saat 13.30'da Akdeniz'de 3.7 büyüklüğündeydi. Öte yandan Marmara Denizi'nde en son deprem 04.55'teydi. Büyüklük ise 1.6'dıydı.
Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldıMilli Piyango İdaresi'nce 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626'ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiyenin talihlisi Burdur'un Bucak ilçesinden çıktı. Süper Loto talihlisi, Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak parayı teslim aldı.