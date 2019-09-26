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26.09.2019 - 19:30 | | İHA

Deprem sonrası İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle E-5’te akşam saatlerinde trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 51’lere ulaştı.

Deprem sonrası İstanbul trafiğinde son durum

Silivri açıklarında saat 13.59'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem hayatı olumsuz etkiledi. Depremin ardından E-5’te trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Metrobüse ve metrolara binmek isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluştururken, trafik ise zaman zaman bazı noktalarda durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu ise yüzde 51 seviyelerine ulaştı.

Fuat Oktay'dan istanbul açıklamasıİstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası okullar bugün tatil edildi. İstanbul'da yarın da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın yaptığı son açıklamaya göre İstanbul'da eğitime yarın devam edilecek.
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