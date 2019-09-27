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27.09.2019 - 17:08 | | DHA - İHA

Deprem sonrasında İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Üsküdar Sahili'nden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi. Depremden sonra gerçekleşen çamur akıntısının sebebi merak konusu oldu.

Deprem sonrasında İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı. Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi Sahili'nde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı.

Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi Sahili'nde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti. Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu.

Deprem sonrasında İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü

Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
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