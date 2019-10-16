Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi açıldı

Türk-Alman Üniversitesi’nin Beykoz’daki yerleşkesinde inşa edilen merkez dün düzenlenen törenle açıldı. Merkezde, endüstriye yönelik yürütülecek deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilecek. Merkezle, meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Merkezde, deprem laboratuvarı, deprem eğitim salonu, deprem simülasyonunun da olduğu konferans salonu, edok ve spray odaları, yangın eğitim salonu, yangın pompa odası, duman kaçış simülasyon odası, temiz yangın simülasyonu ve yangına tepki laboratuvarı bulunuyor.

Allianz Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sergio Balbinot, merkezin deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığını artıracağını söyledi. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan da, merkezde uluslararası standartlarda yangın ve deprem testleri yapılacağını söyledi.