Depremde bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ olay oldu Herkes kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken...

Silivri aÃ§Ä±klarÄ±nda 13.59'da 5.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depreme Fatih'teki bir lokantada yakalanan vatandaÅŸlar hemen kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. Lokantada yemek yiyenler arasÄ±nda bir kiÅŸi ise deprem anÄ±nda ayaÄŸa kalktÄ±. Lokanta boÅŸaltÄ±lÄ±rken vatandaÅŸ tekrar sandalyesine oturarak yemeÄŸine devam etti.

O anlar gÃ¼venli kamerasÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi.Â

Â