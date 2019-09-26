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26.09.2019 - 18:38 | | DHA

Depremde bu görüntü olay oldu! Herkes kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken...

Fatih'te lokantada depreme yakalanan vatandaÅŸlar arasÄ±ndaki bir kiÅŸi, diÄŸerleri can havliyle kaÃ§arken yemeÄŸine devam etti.Â

Depremde bu görüntü olay oldu! Herkes kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken...

Silivri aÃ§Ä±klarÄ±nda 13.59'da 5.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depreme Fatih'teki bir lokantada yakalanan vatandaÅŸlar hemen kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. Lokantada yemek yiyenler arasÄ±nda bir kiÅŸi ise deprem anÄ±nda ayaÄŸa kalktÄ±. Lokanta boÅŸaltÄ±lÄ±rken vatandaÅŸ tekrar sandalyesine oturarak yemeÄŸine devam etti.

Depremde bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ olay oldu Herkes kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken...

O anlar gÃ¼venli kamerasÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi.Â 

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Tokat'Ä±n kili 6 ülkeden alÄ±cÄ± buluyorTokat'ta üretilen kil, yurt içinde talep görmesinin yanÄ± sÄ±ra 6 ülkeye de ihraç ediliyor.
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