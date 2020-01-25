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25.01.2020 - 02:29 |

Depremde hayatını kaybedenler için futbol maçlarında saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde bugün, yarın ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Depremde hayatını kaybedenler için futbol maçlarında saygı duruşu yapılacak

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek." denildi.

"Acımız büyük"

TFF'nin internet sitesinde "Acımız büyük" başlığıyla yer alan başsağlığı mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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