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26.01.2020 - 14:05 | | AA

Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi

Elazığ'daki depremde merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi.

Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi
Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi
Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi
Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi
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Elazığ'da 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden başta AFAD ve UMKE olmak üzere çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun, özverili ve aralıksız çalışması sonucunda enkaz altında kalanlara saatler sonra sağ ulaşıldı. Enkazdan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarıldı, biri bebek 13 kişinin cesedine ulaşıldı.

Enkazdan kurtarılanların hastanelerde tedavileri sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi. Enkazda, ekiplerin sismik araştırmasının (ses dinleme) ardından enkaz kaldırma çalışması yürütülecek.

Hassas dinleme için enkaz alanında bulunanların sessiz olması istendi, jeneratörler kapatıldı. Ortam sessiz hale getirildi. Enkaz üzerinde yaklaşık 5 ekip, enkaz kaldırma çalışmalarından önce son kez ayrı noktalarda sismik dinleme yapıyor.

KURTARMA ÇALIŞMASINDA DUYGULANDIRAN DİYALOGLAR

Mustafa Paşa Mahallesi'nde dün kurtarma çalışmaları sırasında enkazda kalanlar ile kurtarma ekipleri arasında duygulandıran diyaloglar yaşanmıştı.

Depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü Azize Çelik isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra çıkarılmıştı. Azize'yi diğer enkaz altında kalan kişilere moral vermesi için Kürtçe yönlendiren UMKE'nin sağlık personeli Emine Kuştepe, Azize'nin yanında bulunan ve enkaz altında kalan diğer kişilerin de durumunu sormuştu.

Yıkılan binanın enkazından 23 saat sonra yükselen kadın çığlığı üzerine ekipler kurtarma çalışmasını sesin geldiği yöne doğru yoğunlaştırmış, ekiplerin yoğun çalışması sonucu annenin 2,5 yaşındaki evladı Yüsra 24 saat sonra, anne Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.

 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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