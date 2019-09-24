Depremden dolayı İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilik'ten açıklama!

İstanbul'da yaşanan son dakika depreminden sonra İstanbullular deprem hakkında arayışa koyuldu. Depremin kaç şiddetinde olduğu, depremin tam nerede olduğu, depremde herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği ve depremden dolayı okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. İşte İstanbul'da yaşanan son dakika haberlerinden sonra merak edilen o sorulara İstanbul valiliği açıklama getirdi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden bir son dakika açıklaması daha geldi. Deprem nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki hiçbir okulumuzda eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.