‘Depreme hazırlıklı olmak beka düzeyinde’

Bahçeli, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti: “17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar tesiri en çok hissedilip tedirgin bekleyişleri kamçılayan sarsıntı dün itibarıyla yaşanmıştır. Ülkemiz, deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza şu mübarek cuma gününde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”