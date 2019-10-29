Depremi mi oldu son dakika? 29 Ekim son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen 500 depremi listeliyor. En son nerede deprem oldu, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar internet üzerinden son depremleri sorgulayabiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

10 BİNİ AŞKIN HASAR İHBARI YAPILDI

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 10 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.

AA muhabirinin DASK'ın internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK, hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı.

25 Ekim itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı sayısı 10 bini aştı. 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK tarafından 1,4 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi. Bu arada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından 29 Ekim Salı günü ölçülen son depremleri sorgulamak için linke tıklayabilirsiniz.

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