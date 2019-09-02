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02.09.2019 - 15:43| DHA

Derede boğulan anne ve kız son yolculuklarına uğurlandı

Kahramanmaraş’ta serinlemek için girdiği derede boğulan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (16) ile annesi Hatice Niğdelioğlu (36) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Derede boğulan anne ve kız son yolculuklarına uğurlandı

 

Ayşepınarı Mesire Alanı'nda Karbasan Deresi'ne Dün akşam saatlerinde serinlemek için giren Ayşe Nehir Niğdelioğlu, birden çırpınmaya başlayınca anne Hatice ile baba Fatih Niğdelioğlu suya atlayarak kızlarını kurtarmaya çalıştı. Fatih Niğdelioğlu kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, eşi ve kızı boğularak hayatını kaybetti.

 

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve kızın cenazeleri Ravza Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze anamazından sonra Hatice Niğdelioğlu ile kızı Ayşe Nehir Niğdelioğlu, Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Derede boğulan anne ve kız son yolculuklarına uğurlandıKahramanmaraş’ta serinlemek için girdiği derede boğulan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (16) ile annesi Hatice Niğdelioğlu (36) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
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