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26.07.2019 - 17:10| DHA

Dereye giren genç boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi!

 Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için dereye giren Memiş Yıldız(17), hayatını kaybetti. Oğullarının ölüm haberini alan aile, gözyaşı döktü.

Dereye giren genç boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi!
Dereye giren genç boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi!
Dereye giren genç boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi!
Dereye giren genç boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi!
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Olay, Besni Sugözü Mesire Alanı'nda yaşandı. Memiş Yıldız arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için mesire alanına geldi. Serinlemek için dereye giren Yıldız, bir süre sonra gözden kayboldu. Daha sonra su yüzüne çıkan Yıldız'ın hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, hemen yardıma koştu. Memiş Yıldız, sudan alınarak, kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın öldüğünü belirledi. Gencin cansız bedeni otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna koyuldu. Olayı duyan aile, geldikleri hastanede oğullarının ölüm haberini alınca gözyaşı dökerek, sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölümle biten silahlı şakalaşma kameradaAdıyaman’da, ölümle biten silahlı şakalaşma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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