03.09.2019 - 16:34
Derin Talu kimdir? Derin Talu kaç yaşında?
Derin Talu 16. yaş gününü mayolu paylaşımla kutladı. Defne Samyeli'nin küçük kızı olan Derin Talu 16. yaş gününü sosyal medya hesabından elinde 16 yazan bir balonla kutladı. paylaştığı fotoğrafın altına ise '"Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız" notunu düştü. Peki Derin Talu kimdir?
Derin Talu, 16. yaş gününü sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf ile kutladı. Bu paylaşımın altına sosyal medya üzerinden binlerce yorum yapılırken bazı kullanıcılar Derin Talu'nun 16 yaşında olduğuna inanmak istemedi.
DERİN TALU KİMDİR?
Derin Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı. Çiftin evli kaldığı dönemlerde doğan Derin Talu, daha sonrasında yaşanan ayrılık ile birlikte anne ve babası ayrı bir şekilde büyüdü.
2003 yılında dünyaya gelen Derin Talu modayla ilgileniyor. Oyuncu ve manken olmak isteyen Derin Talu, şimdiden fiziği ve güzelliği ile adından söz ettiriyor. Podyumdaki ilk deneyimini geçtiğimiz dönemlerde yaşayan Derin Talu, Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yer almıştı.