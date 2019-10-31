Dermoid kist nedir? Dermoid kist ne demek?

Dermoid kist doğumda görülen bir büyümedir. Saç, sıvı, diş veya cilt üzerinde veya deride bulunabilen deri bezleri gibi yapıları içerir. Dermoid kistler yavaş büyük. Genellikle yüzde, kafatasının içinde, belde ve yumurtalıklarda görülürler.

Beyindeki dermoid kistler: Dermoid kistler çok nadiren burada ortaya çıkar. Bir sinir cerrahı sorunlara neden oluyorsa kisti çıkarmaya ihtiyaç duyabilir.