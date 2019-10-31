31.10.2019 - 15:29 |
Dermoid kist nedir? Dermoid kist ne demek?
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin 5 aylık bebekleri ameliyat oldu. Dermoid kist nedeniyle ameliyat olan Efehan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Peki, dermoid kist nedir? Dermoid kist nasıl ortaya çıkar?
Dermoid kist doğumda görülen bir büyümedir. Saç, sıvı, diş veya cilt üzerinde veya deride bulunabilen deri bezleri gibi yapıları içerir. Dermoid kistler yavaş büyük. Genellikle yüzde, kafatasının içinde, belde ve yumurtalıklarda görülürler.
Beyindeki dermoid kistler: Dermoid kistler çok nadiren burada ortaya çıkar. Bir sinir cerrahı sorunlara neden oluyorsa kisti çıkarmaya ihtiyaç duyabilir.
Öğretmen önlükleri yeniden tasarlandıÖğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine bugüne uyarlanarak yeniden tasarlanan öğretmen önlükleri, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çeşitli okullardan öğretmenler katıldı.