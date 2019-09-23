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23.09.2019 - 11:04 | | DHA

Ders almıyoruz! Falezlerde tehlikeli selfie

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park'a gelen turistler, şelale manzarasında fotoğraf çekmek için güvenlik çitinin üzerinden atlıyor. 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gelip, selfie çeken turistler, tehlikeye aldırmıyor.

Ders almıyoruz! Falezlerde tehlikeli selfie

Daha 2 ay önce, Temmuz ayında selfie çekmek isterken dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Serkan Turan Timurbuğa'nın acı haberi akıllardayken, Antalya'da kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi.

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Turistlerin gezi rotasında bulunan Düden Park'ın şelale manzarasını görenler, hayran kalıyor. Manzara eşliğinde fotoğraf çekmek isteyen turistler, boyu 1 metreyi geçen güvenlik çitlerinden atlayarak, falezlerin kenarına geliyor.

Ders almıyoruz Falezlerde tehlikeli selfie

40 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında fotoğraf çeken turistler, üzerinde Türkçe 'Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazan tabelanın yanında selfie çekiyor.

Türkçe olduğu için turistler tarafından anlaşılamayan tabelaları gören Antalyalılar, İngilizce ve Rusça uyarı yazılarının da olması gerektiğini söyledi.

Ders almıyoruz Falezlerde tehlikeli selfie

Öte yandan turistlerin güvenlik çitini atlayarak, geçtikleri ve şelale manzarasının net göründüğü köşenin altının boş olduğu da fotoğraf karelerine yansıdı. Altı boş kaya parçasının ön parçası, alt kaya tabakasına dokunurken, diğer bölümünün ise havada durduğu görüldü.

Ders almıyoruz Falezlerde tehlikeli selfie

 

Uçakta panik! Bir anda ayağa kalktı ve...ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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