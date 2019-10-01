Deşifre olmayanı ‘subay’ yapmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 14 Eylül sabahı 223 astsubayın yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli 49 il ile KKTC’de operasyonlar düzenlendi. Örgütün ankesörlü telefon sistemiyle “ardışık arama” yöntemiyle kendilerini arayan örgüt imam ve yöneticileriyle irtibat kurduğu ve örgütün gizli toplantılarına katıldıkları tespit edilen tamamı astsubay 223 isimden 180’i, İstanbul TEM, Organize, Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri’yle, Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli 180 muvazzaf astsubaydan 138’i işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, 111 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu. İtirafçı olan 27 astsubay ise örgüte dair verdikleri bilgiler ve itiraflar sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deşifre etti

Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan astsubaylardan bazılarının verdiği ifadeler, örgüt içerisindeki yapılanma ve askeri okullara girişlerdeki yeni bir gizlilik metodunu da deşifre etti. Aldıkları tehditler nedeniyle örgütten ayrılamadıklarını söyleyen itirafçı astsubaylardan birisi ise örgütün deşifre olan mensuplarını polis, gizliliğini korumayı başaran mensuplarını ise subay ve astsubay yaptığını ifade etti. Örgütle tanışmasının askeri okula girmeden önce başladığını ve askeri okula örgüt tarafından sokulduğunu ifade eden itirafçı astsubay E.Ç., şunları anlattı:

“Askeri okullara girmek için 6-7 kişi örgütün çalışma evinde kalıyorduk. Kenan kod adlı N.K. evin sorumlusuydu. Evde bize ders çalıştırıyorlardı. Bir gün dışardan gelerek evde kalan bir arkadaşımıza ‘Sen deşifre oldun. Asker olmayacaksın, polis olacaksın’ dedi. O arkadaşımız dışında hepimiz askeriyeye girdik, o arkadaş ise polis oldu. Kaldığımız ev sorumlusuna, 2012’deki astsubaylık sınavlarından önce, ‘Artık evde kalmak istemiyorum, sadece burada çalışmak istiyorum’ deyince bana verdiği cevap ‘Sen de deşifre olursun, asker olamazsın, polis olursun’ dedi. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra örgütten uzaklaşmak istedim ancak ‘Ayrılırsan kendine yazık edersin, okulu bitiremezsin’ şeklinde tehditler aldım.”

‘Subay olmak için FETÖ’ye katıldım’

İtirafçı astsubay İ.E., bütün hayalinin subay olmak olduğunu ve astsubay olarak girdiği okulda subaylığa geçiş yolunun FETÖ içerisine katılmak olduğu bilgisine ulaşınca örgüte katılmaya karar verdiğini ifade etti. İ.E., “İki astsubay arkadaş kendi aralarında konuşurlarken, subaylığa geçirileceklerini birbirlerine ifade ettiklerini duydum. Benim hayalimde subay olmaktı. Merak ettim, yanlarına sokulup ‘Sizi kim subay yapacak’ dedim. Onlar da kendilerinin cemaat mensubu olduğunu ve yüksek mevkilerde kendilerine yardımcı olacak abileri olduğunu söyleyince kendileriyle görüşmeye devam ettim. Beni de sohbetlere davet ettiler. Örgüte katılımım böyle oldu” dedi.