03.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet
Destici, emniyet kemeri için direksiyona geçti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emniyet kemeri takmanın önemine dikkati çekmek için direksiyon başına geçti, sürücülere uyarılarda bulundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emniyet kemeri takmanın önemine dikkati çekmek için direksiyon başına geçti, sürücülere uyarılarda bulundu.
BBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Destici, Ankara-İstanbul kara yolunda kamyon kullanarak, sürücülerden kurallara uymalarını istedi. Emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğuna işaret eden Destici, “Trafik kurallarına uymak çok önemli. Bu konuda gevşeklik oluyor. Şoförlerimizin emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz” dedi. Destici, direksiyon başında türkü de söyledi.
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