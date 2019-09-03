Destici, emniyet kemeri için direksiyona geçti

BBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Destici, Ankara-İstanbul kara yolunda kamyon kullanarak, sürücülerden kurallara uymalarını istedi. Emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğuna işaret eden Destici, “Trafik kurallarına uymak çok önemli. Bu konuda gevşeklik oluyor. Şoförlerimizin emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz” dedi. Destici, direksiyon başında türkü de söyledi.