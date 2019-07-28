Deterjan yüklü TIR devrildi

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'daki fabrikadan yüklediği deterjanları Trabzon'a götüren S.S. idaresindeki 76 DG 127 plakalı TIR, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda etrafa saçıldı. Jandarma ekipleri ise araçların kontrollü geçmesini sağladı.
Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çekiciden çıkarılan sürücü sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Baronun gizli yazışması: Sakin olmayan bunu yapamazErzurum'da Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili olarak aralarında baron Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 8 tutuklu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların toplam 1314 yıl hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, zehir tacirlerinin uyuşturucuları taşımak için kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programı 'chat encro' deşifre edildi. Sevkiyatta eroin yüklü çuvalların sahiplerinin karışmaması için torbaların mavi ve siyah renkli iplikle dikildiği ortaya çıktı.