Dev gemi karaya vurdu

Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı YML(Yang Ming line) Denizcilik’e ait Liberya bayraklı M/V Songa İridum adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı’nı geçerken yaşadığı makine arızası az kalsın büyük bir faciaya yol açıyordu.



Ukrayna’nın Odessa limanından aldığı konteynerleri İstanbul-Kumport limanına götüren M/V Songa İridum, boğaz geçişine başlamadan önce Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden kılavuz kaptan talebinde bulundu. Boğaza girerken kılavuz kaptan Alkan Adanur gemiye bindi. Sonrasında da saat 11.00 sıralarında geçiş başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçerken geminin makine dairesinde meydana gelen arıza, gemi kaptanıyla birlikte kılavuz kaptana bildirilirken heyecanlı dakikalar yaşandı. Makinelerin gemiye kumanda edemediğini gören tecrübeli kılavuz kaptan Alkan Adanur, geminin çıpasını atarak yavaşlamasını sağladı.



Çekilerek götürüldü



Bu sırada geminin tüm sirenleri çalınarak etraftakilerin ve karadakilerin yaşanabilecek kötü bir olaya karşı tedbir alması sağlandı. Dümeni Rumeli Hisarı-Aşiyan arasına çevrilen gemi yavaşlayarak Aşiyan Feneri’ne çarptı. Arıza üzerine boğaza giren biri tanker 4 gemi güvenli şekilde beklemeye alındı.







Geminin ön tarafında kısmi hasar oluşurken, sahil yolunda büyük bir hasar meydana gelmedi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı, KEGM Nazım Tur ve kurtarma 7 römorkörleri konteynır gemisini çekerek İstanbul bağlama Yeri olan Ahırkapı-Zeytinburnu açıklarına götürdü. Milliyet’e konuşan KEGM İstanbul Boğazı eski Baş Kılavuz kaptanı Saim Oğuzülgen, “Kılavuz kaptanın zamanında ve yerinde demir atması büyük bir kazayı önledi. Eğitimlerini bu tür olayların simülasyonları üzerinde yapan başarılı kaptanın refleksi herkese örnek olmalı. 7 Nisan’da yaşanan Vitaspirit kazasında da demir atılması olayın boyutlarını düşürecekti” dedi.

‘Çevre kirliliği yok’

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, “Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahalinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şu an itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir. Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır” denildi.