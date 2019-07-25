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25.07.2019 - 16:18

Dev kaya parçası eve düştü!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tepeden kopan kaya parçası, yamaçtaki toprak evin çatısına düştü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evin çatısı çökerken, kaya parçasının düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dev kaya parçası eve düştü!

Olay, öğle saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Narlıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Tepeden kopan dev kaya parçası, yamaçtaki Mehmet Yeşildağ’a ait toprak evin çatısına düştü.

Çatısının çöktüğü ev kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeyi güvenlik koridoruna alarak tepelik alanda ve evde inceleme yaptı. Ev, daha sonra vatandaşlar tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Dev kaya parçası eve düştü

Mehmet Yeşildağ’ın amcasının oğlu Ömer Yeşildağ, son günlerde kayada gevşeme olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Son 4- 5 yıldır, dağdaki kaya parçaları sık sık düşmeye başladı ve en son dün kuzenimin evinin damına düştü. Allah’tan kimse orada yoktu. Olsaydı büyük bir facia olurdu. Bizler bu düşen kaya parçaları için önlem alınmasını istiyoruz. İşte bugün AFAD ekibi geldi, taşın düştüğü evi, dağdaki diğer kaya parçalarını incelediler. İnşallah gerekli önlemleri alırlar bizde rahat bir nefes alırız” dedi.

Kayanın düşme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

 

 

50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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