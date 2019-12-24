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24.12.2019 - 13:57 | | İHA

Dev köpek balığı oltaya takıldı!

Antalya'da balıkçıların oltasına takılan köpek balığı, misinayı kopartıp kurtulmayı başardı. Köpek balığının mücadelesi anbean balıkçının kamerasına yansıdı.

Dev köpek balığı oltaya takıldı!
Dev köpek balığı oltaya takıldı!
Dev köpek balığı oltaya takıldı!
Dev köpek balığı oltaya takıldı!
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Antalya’da Poyraz Çağan isimli küçük tekneyle denize açılan balıkçıların oltasına dev köpek balığı takıldı. Balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Oltaya takılan ancak kaçmayı başaran köpek balığının 50 kilonun üzerinde olduğu belirtildi.

O anları tekneden ve su altı çekimiyle anbean kaydeden Savaş Dursun, o anda gördüklerini de anlattı. Dursun, "Çok korkunç bir şey, muazzam. Dişleri o kadar keskin ki değdiği yeri lime lime yapar" ifadelerini kullandı.

Dev köpek balığı oltaya takıldı

Köpek balığı bir süre sonra oltanın misinasını kopararak denizin derinliklerinde kayboldu. Balığı tutmaya çalışan balıkçılar çok güzel bir tecrübe yaşadıklarını belirterek, ilk oltaya vurduğunda oltanın taşa takıldığını zannettiklerini söyledi. Balığı sonradan fark ettiklerini söyleyen balıkçılar, 5 metre kadar yukarı çıktıktan sonra 20 metre kadar aşağı daldığını ve sonrasında misinayı kopartıp gittiğini söyledi. Balıkçıların köpek balığıyla mücadelesini bölgedeki diğer balıkçılar da izleyip kayıt altına aldı.

 

 

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
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