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08.11.2019 - 16:07 | | DHA

Dev operasyon! Didik didik arandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik 'Kurt Kapanı 2019-17" denetimi yapıldı.

Dev operasyon! Didik didik arandılar
Dev operasyon! Didik didik arandılar
Dev operasyon! Didik didik arandılar
Dev operasyon! Didik didik arandılar
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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile yapılan helikopter destekli denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, kimlik kontrolleri yaptı, durdurulan araçlar didik didik arandı.

 

 

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