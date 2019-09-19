Devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav notları için e okul vbs giriş sayfası

e okul sistemi öğrenciler için yararlı olurken, e okul veli bilgilendirme (VBS) sistemi de büyük ilgi görüyor. Peki e okul sistemine daha önce giriş yapmayan öğrenciler veya veliler, sisteme nasıl giriş yapacak? İşte e okula nasıl girilir sorusunun yanıtı...

E OKUL VBS GİRİŞ NASIL SAĞLANIR?

e okul giriş sayfasına, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla birlikte erişim sağlanıyor.

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