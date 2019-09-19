19.09.2019 - 09:52 |
Devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav notları için e okul vbs giriş sayfası
2019-2020 Eğitim yılı başladıktan sonra e okul giriş sayfası yoğun ilgi görmeye başladı. Milyonlarca öğrenci eğitim hayatındaki bilgileri öğrenmek için e okul sistemine erişim sağlıyor. Aynı zamanda velilerin bilgilenmesi için de yararlı olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e okul sistemi öğrencilere ve velilerin bilgi almasında önemli bir rol oynuyor.
e okul sistemi öğrenciler için yararlı olurken, e okul veli bilgilendirme (VBS) sistemi de büyük ilgi görüyor. Peki e okul sistemine daha önce giriş yapmayan öğrenciler veya veliler, sisteme nasıl giriş yapacak? İşte e okula nasıl girilir sorusunun yanıtı...
E OKUL VBS GİRİŞ NASIL SAĞLANIR?
e okul giriş sayfasına, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla birlikte erişim sağlanıyor.