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19.09.2019 - 09:52 |

Devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav notları için e okul vbs giriş sayfası

2019-2020 Eğitim yılı başladıktan sonra e okul giriş sayfası yoğun ilgi görmeye başladı. Milyonlarca öğrenci eğitim hayatındaki bilgileri öğrenmek için e okul sistemine erişim sağlıyor. Aynı zamanda velilerin bilgilenmesi için de yararlı olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e okul sistemi öğrencilere ve velilerin bilgi almasında önemli bir rol oynuyor.

Devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav notları için e okul vbs giriş sayfası

e okul sistemi öğrenciler için yararlı olurken, e okul veli bilgilendirme (VBS) sistemi de büyük ilgi görüyor. Peki e okul sistemine daha önce giriş yapmayan öğrenciler veya veliler, sisteme nasıl giriş yapacak? İşte e okula nasıl girilir sorusunun yanıtı...

E OKUL VBS GİRİŞ NASIL SAĞLANIR?

e okul giriş sayfasına, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla birlikte erişim sağlanıyor.

GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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