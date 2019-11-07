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07.11.2019 - 10:08 |

Devlet Su İşleri, İŞKUR üzerinden 500 sürekli işçi alımı yapacak! Başvurular...

Devlet Su İşleri, İŞKUR üzerinden 500 sürekli içi alımı yapıyor. 500 sürekli işçi alımı kapsamında adaylarda aranan en önemli şart ise Lise mezunu olmak. Birçok meslek grubundan yapılacak olan DSİ 500 sürekli işçi alımı 25 ilde yapılacak. İşte DSİ 500 sürekli işçi alımı yapılacak meslek grupları...

Devlet Su İşleri, İŞKUR üzerinden 500 sürekli işçi alımı yapacak! Başvurular...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 500 sürekli işçi alımı yapıyor. Bu kapsamda yapılan alımlarda operatör, usta ve şoför alımları yapılıyor. DSİ 500 sürekli işçi alımı için başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Alım yapılacak olan iller ise Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van Isparta, Sivas, Kahramanmaraş Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara merkez teşkilatına alım yapılacak.

DSİ 500 sürekli işçi alımı kapsamında Greyder, Dozer, Ekskavatör, Yükleyici operatörü, Ağır Vasıta, Motor, Demir Kaynak, Oto Elektrik, Ağaç İşleri, Çarkhane, Döşeme, Kaporta, Boya, Tesisat Elektirik ustasının yanı sıra Sondaj İşçisi, Ağır Vasıta Şoförü,Treyler operatörü alımı yapılacak.

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ALIM YAPILACAK OLAN MESLEK GRUPLARI VE ŞEHİRLER İÇİN TIKLAYINIZ

'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.
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