Devletin evlilik desteğinden kimler, nasıl faydalanabilir? 2019 konut ve çeyiz desteği

Evlenmek, ev kurmak bu devirde çok zor! Çünkü masraflar çok fazla. Devlet bu sebeple evlenen çiftlere hem konut hem de çeyiz hesabıyla destek oluyor! Peki bu destekten kimler, nasıl faydalanabilir?



KONUT DESTEĞİ NASIL OLUYOR?



Onlardan biri konut desteği. Bir eviniz yoksa ve ilk defa ev alacaksınız, konut hesabı açtırabilirsiniz. Konut hesabına her ay yatıracağınız para en az 250 lira, en fazla 2500 lira olabilir. Diyelim ki ben 2500 lira değil de 3000 lira yatırmak istiyorum deseniz bile, mesela 36-47 en fazla alabileceğiniz destek, o paranın %15'i, yani fazla ödeseniz de en fazla 20 bin lira destek alabilirsiniz.



Örneğin 48 boyunca yatırdınız, %18 katkı alıyorsunuz. Bunun karşılığında 21 bin lira. 60 ay yatırırsınız da %25 katkı ile 24 bin lira alıyorsunuz. Konut hesabında yaş sınırı yok. Tek şart sigortalı çalışan olmak.



ÇEYİZ DESTEĞİ NASIL OLUYOR?



O masraflar için de imdadınıza çeyiz hesabı yetişiyor. 24 yaşını doldurmamış herkes en az 3 yıl ödeme şartıyla çeyiz hesabı açtırabilir. En düşük 155 lira, en fazla da 1552 lira yatırabiliyorsunuz. 36 veya 47 ay hesaba para yatırırsınız 6500 lira, 48-59 ayda 7500 lira, 60 ay ve üzerinde ise 9200 lira destek alabilirsiniz. Örneğin siz 50 bin lira yatırdınız, 9200 lira da devletin katkısı var. 59.200 lira çeyiz hesabınızda birikmiş oluyor.



Nişanlı çiftler bu desteklere ayrı ayrı başvurursa toplamda evlilikten önce 66 bin 952 lira karşılıksız paraya kavuşuyor.