Devletin zirvesi Ata’nın huzurunda

Büyük Zafer’in 97. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören dün Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşu gerçekleşti ve ardından İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Erdoğan, şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün Büyük Zafer’in 97’nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan Büyük Zafer’in kazanılmasında emeği geçen başta Zat-ı Aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin fedakârlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun.”

Külliye’de tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul etti. Külliye’nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, kabine üyeleri Erdoğan ile tokalaştı. Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden yalnızca MHP lideri Bahçeli tebrikata katıldı.