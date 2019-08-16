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16.08.2019 - 11:32| İHA

‘Devletten kaçılmaz’ dedi, dost kazığını yedi

Antalya’da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalama sırasında yanındaki arkadaşının sık sık el frenini çekerek ‘devletten kaçılmaz’ sözleri üzerine otomobili ve arkadaşını bırakıp kaçtı. Polis terk edilen otomobile el koyarken araç içerisindeki şahıs gözyaşlarına hakim olamadı.

‘Devletten kaçılmaz’ dedi, dost kazığını yedi

Polisi alarma geçiren olay, dün 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri ve içerisinde iki şahsın bulunduğu 06 LJN 08 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan araç sürücüsü, uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ardından şüpheli araç ile polis arasında kovalamaca başladı. Ara sokaklara giren sürücü, iddiaya göre yanındaki arkadaşı Osman A.’nın (47) sık sık el frenini çekerek ‘devletten kaçılmaz’ sözlerine sinirlendi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü yakalanacağını anlayınca otomobili sokak ortasına bırakarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Osman A. ise polis tarafından kelepçelendi. Gözyaşlarına hakim olmayan Osman A., polise kaçma sırasında yaşadıklarını bir bir anlattı.

Polis, araç plakasına ‘dur ikazına uymamak ‘trafiği tehlikeye düşürmek’ ve 'şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak’ suçlarından yaklaşık bin 250 lira para cezası kesti.

Sokak ortasında terk edilen otomobil çekiciyle kaldırılırken, Osman A. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin, yaya olarak kaçan 'Mehmet' adındaki araç sürücüsünü yakalamak için çalışmaları sürüyor.

‘Devletten kaçılmaz’ dedi, dost kazığını yedi

‘Devletten kaçılmaz’ dedi, dost kazığını yedi

‘Devletten kaçılmaz’ dedi, dost kazığını yedi


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