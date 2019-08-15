MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDevran Çağlar kimdir? Devran Çağlar'ın ölüm nedeni ne?
15.08.2019 - 19:25

Devran Çağlar kimdir? Devran Çağlar'ın ölüm nedeni ne?

Devran Çağlar kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı olan Devran Çağlar geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumdu. Peki Devran Çağlar kimdir?

Devran Çağlar kimdir? Devran Çağlar'ın ölüm nedeni ne?

90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2.sayfaofficial'ın haberine göre, acı haber bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyuruldu

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti Ayrıca gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ifade eden Devran Çağlar, usta oyuncu Eşref Kolçak’ın kendisinin de babası olduğunu iddia etmişti. Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Ünlü şarkıcı Devran Çağlar hayatını kaybetti!Ses sanatçısı Devran Çağlar, kaldığı rezidansta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB'den kritik ziyaretle ilgili açıklama

MSB'den kritik ziyaretle ilgili açıklama

İstanbul'da sıcaklıklar azalıyor! Hava durumu Cuma günü nasıl olacak?

İstanbul'da sıcaklıklar azalıyor! Hava durumu Cuma günü nasıl olacak?

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sınav sonuç tarihi

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sınav sonuç tarihi

Sıradaki Haber