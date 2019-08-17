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17.08.2019 - 10:23

Devran Çağlar kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Müzik sanatçısı Devran Çağlar hayatını kaybetti. Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Devran Çağlar kaç yaşında vefat etti. İşte Devran Çağlar'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

Devran Çağlar kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Türk arabesk müziği sanatçısı Devran Çağlar 15 Ağustos 2019'da bir süredir sahne alarak müzik çalışmaları yaptığı Maltepe, İstanbul'da yaşamını sürdürdüğü bir rezidans'ta 56 yaşında ölü olarak bulunmuştur. Yapılan incelemede Çağlar'ın kalp krizinden öldüğü açıklanmıştır.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Arabesk müziği sanatçısı Devran Çağlar 1 Ocak 1963'de Adana'da doğdu. 1990'lı yılların arabesk müziğinde önemli seslerinden olan Çağlar kariyeri boyunca 3 sinema filminde rol aldı.

Özellikle ses tonuyla Bülent Ersoy'la benzetilen sanatçı seslendirdiği "İnsan Ararım" , "Ayrıldık", "Gittin", "Öldürürüm Kendimi" gibi seslendirdiği parçalarla dikkat çekmiştir.

1990'lı yılların sonlarında müzik yaşamından kopan Çağlar uzun yıllar Almanya'da yaşamını sürdürmüştür. Çağlar, son dönemlerinde ise oyuncu Eşref Kolçak'ın oğlu ve şarkıcı, müzisyen Harun Kolçak'ın kardeşi olduğu yönünde haberlerle gündeme gelmiştir.

 

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
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