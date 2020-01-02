Devrilen otomobil kaymasın diye itfaiye aracına bağladılar!

Kaza, saat 15.00 sıralarında, ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Serinhisar'dan il merkezi yönüne giden Ömer Erkol, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Erkol ile otomobilde bulunan Ayşe Erkol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şarampoldeki otomobili aşağı kaymaması için çelik halatla itfaiye aracına bağlayıp, yaralıları çıkarmak amacıyla çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.