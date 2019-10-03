Devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı!

Kaza, gece yarısı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Ç.'nin kullandığı 02 BL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı ardından da devrildi.

Kazada sürücü ile beraberinde bulunan Yusuf Ö., İbrahim Ö., Hacer Ö., Sinan Ö. ve Songül Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.