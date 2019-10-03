Devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı!

Kaza, gece yarısı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Ç.'nin kullandığı 02 BL 042 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı ardından da devrildi.
Kazada sürücü ile beraberinde bulunan Yusuf Ö., İbrahim Ö., Hacer Ö., Sinan Ö. ve Songül Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesiİklim değişikliği ile birlikte son olarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında görülen Balon Balığı saldırısı ile 8 yaşında bir kızın parmağı kopmuştu. Yaşanan olaya dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Denizde balığa çıkan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasınlar. Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz" dedi.