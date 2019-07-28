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28.07.2019 - 16:00| DHA

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Yusuf Konak (30), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Denizli Mahallesi Kirazpınar Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Yusuf Konak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Yusuf Konak traktörün altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Konak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yusuf Konak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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