Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında? Devrim Yakut biyografisi
Devrim Yakut kariyerine 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı. 2003 yılına kadar burada görev aldı. Birçok dizi, tiyatro ve filmde rol alan Devrim Yakut birçok ödülünde sahibi olmayı başardı. Peki Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında?
Devrim Yakut, Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna katıldı. Kariyerine 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosunda başlayan ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı. Adana Devlet Tiyatrosunda yapımcı ve eğitimci olarak da görev alan oyuncu Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülüni kazandı. İşte Devrim Yakut hakkında merak edilen detaylar...
DEVRİM YAKUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı.
Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında oyunculuk eğitimi vermektedir.
Rol aldığı bazı oyunlar
Ex-Press : Mustafa Avkıran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009
Tek Kişilik Şehir : Behiç Ak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008
Kocasını Pişiren Kadın : Behiç Ak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2006
Demir : Rona Munro - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Olağanüstü Bir Gece : Jerome Chodorov - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002
Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001
Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000
Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1999
V.Frank (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998
Silvan'lı Kadınlar : İsmail Kaygusuz - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997
Ayı ve Daha Birsürü : Anton Çehov - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997
Üçkâğıtçı : Orhan Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997
Midasın'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 1996
Romeo Juliet : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 1995
Bozuk Düzen : Güner Sümer : Adana Devlet Tiyatrosu - 1995
Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Taziye : Murathan Mungan
Binali ile Temir : Murathan Mungan
Yaşasın Ölüm
Filmografisi
Annem Uyurken
Unutma Beni
Hisar Buselik
Yeniden Başla
Keşanlı Ali Destanı
Annem Uyurken
Kelebeğin Rüyası
Ben Onu Çok Sevdim
Düğün Dernek
Analı Oğullu
Anasının Oğlu
Yağmur: Kıyamet Çiçeği
Vicdan
8 Saniye
Bana Masal Anlatma
Hom Ofis
Çalsın Sazlar
Düğün Dernek 2: Sünnet(Hatice)
Thıgt Dress
Ekşi Elmalar
Cesur ve Güzel
Aile Arasında
Salur Kazan:Zoraki Kahraman
Hayat Sırları
Darısı Başımıza / 2018 (Zerrin)