18.11.2019 - 12:13 |
DGS 2020 ne zaman? DGS başvuru tarihi hangi gün? ÖSYM yayımladı
2020 yılında uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan DGS başvuru tarihleri ve DGS sınav günü tarihi adaylar tafaından araştırılmaya başladı. Peki DGS sınavı bu yıl ne zaman uygulanacak? İşte 2020 DGS tarihi ve 2020 DGS başvuru günleri...
Eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS sınavının 2020 tarihi belirlendi. Başvuru tarihleri de belirlenen DGS'nin adayları, o tarihleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte DGS adaylarının bilmesi gereken o günler...
DGS 2020 NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.