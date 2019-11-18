DGS 2020 ne zaman? DGS başvuru tarihi hangi gün? ÖSYM yayımladı

Eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS sınavının 2020 tarihi belirlendi. Başvuru tarihleri de belirlenen DGS'nin adayları, o tarihleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte DGS adaylarının bilmesi gereken o günler...

DGS 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.