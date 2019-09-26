DGS ek tercih başvuruları başladı mı? Ne zaman başlıyor?

Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandıktan sonra başarılı puan alan adaylar tercihlerde bulundu. Yapılan tercihler sonrası herhangi bir programa yerleşemeyenler ek tercihler için beklemeye başladı. Fakat uzun süredir ÖSYM'den konuya ilişkin bir açıklama yok. Bu sebeple adaylar bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için "DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu sık sık yöneltiyorlar.

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS ek yerleştirme konusunda ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene ek tercihler, sonuçlardan 1 ay sonra başlamıştı. Bu süre hesaba katıldığında DGS ek tercihlerinin en geç 4 Ekim'de başlaması bekleniyor.

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI SAYISAL BİLGİSİ

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.