DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama var mı?

DGS tercih sonuçlarının üzerinden 19 gün geçti. Binlerce lisans adayı boş kalan 30 bin 303 kontenjan için ikinci bir tercihte bulunmak istiyor. Bu nedenle tüm gözler ÖSYM'de... Başvuruların her an açıklanabilir olması sebebiyle "DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu da gündem olmuş durumda...

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS ek yerleştirme konusunda ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen sene ek tercihler, sonuçlardan 1 ay sonra başlamıştı. Bu süre hesaba katıldığında DGS ek tercihlerinin en geç 4 Ekim'de başlaması bekleniyor.

ÜCRET YATIRMAYANLAR DİKKAT!

Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.